В метро Москвы опровергли сообщения о ЧП в вагоне на станции «Перово»

Москва, , 11:01 — REGNUM Ранее появившаяся в СМИ информация о якобы имевшем место задымлении в вагоне на станции «Перово» Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе московской подземки.

Отмечается, что о хлопке и задымлении машинисту состава сообщил по экстренной связи пассажир одного из вагонов.

«На станции «Перово» машинист оперативно осмотрел оборудование вагона, задымления и каких-либо неисправностей обнаружено не было. Пассажир к моменту осмотра оборудования уже покинул вагон», — цитирует представителя пресс-службы радиостанция «Говорит Москва».

Также сообщается, что движение на Калининско-Солнцевской линии не останавливалось, состав продолжил перевозить пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября глава столичного департамента транспорта Максим Лискутов заявил, что Московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать в круглосуточном режиме во время празднования Дня города 9 сентября.

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