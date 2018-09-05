Среда, 5 Сентября 2018 года
12:32:30 МСК

В метро Москвы опровергли сообщения о ЧП в вагоне на станции «Перово»

Происшествия

О хлопке и задымлении машинисту состава сообщил по экстренной связи пассажир одного из вагонов

Москва, 5 сентября 2018, 11:01 — REGNUM  Ранее появившаяся в СМИ информация о якобы имевшем место задымлении в вагоне на станции «Перово» Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе московской подземки.

Отмечается, что о хлопке и задымлении машинисту состава сообщил по экстренной связи пассажир одного из вагонов.

«На станции «Перово» машинист оперативно осмотрел оборудование вагона, задымления и каких-либо неисправностей обнаружено не было. Пассажир к моменту осмотра оборудования уже покинул вагон», — цитирует представителя пресс-службы радиостанция «Говорит Москва».

Также сообщается, что движение на Калининско-Солнцевской линии не останавливалось, состав продолжил перевозить пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября глава столичного департамента транспорта Максим Лискутов заявил, что Московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать в круглосуточном режиме во время празднования Дня города 9 сентября.

Читайте также: Московское метро и МЦК будут работать круглосуточно в День города

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в метрополитене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить