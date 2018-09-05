Владимирские спасатели завершают тушение пожара в лесах Минобороны

Петушки, Владимирская область, , 10:56 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области завершается тушение пожара, который охватил 500 гектаров леса Минобороны. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, на утро 5 сентября площадь активного тления составила 2,5 гектара. За сутки она уменьшилась на 3,5 гектара.

«Угрозы распространения пожара нет, остались небольшие очаги. Силы и средства объединённой группировки работают по ним локально в самых труднодоступных местах. Места сильно заболоченные и труднопроходимые, происходит тление остатков сгоревшей сухой растительности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Планируется, что 5 сентября к тушению пожара будут привлечены 47 человек и 17 единиц техники.

ИА REGNUM напоминает, что пожар начался 24 августа. Огонь прошел около 500 гектаров, его тушили, в том числе, и с помощью авиации. Из-за возгорания в регионе введен особый противопожарный режим. Ограничения будут действовать до 1 октября. К примеру, муниципальным властям рекомендовано запретить посещения лесов.

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