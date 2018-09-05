Главбух калужской организации обвиняется в присвоении более 2,6 млн рублей

Калуга, , 10:48 — REGNUM В Калужской области главный бухгалтер одной из организаций обвиняется в присвоении более 2,6 млн рублей, сообщает 5 сентября пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, в ходе внеплановой ревизии должностными лицами компании было выявлено несоответствие в финансовой отчетной документации, после чего было написано заявление в полицию.

В ходе следствия установлено, что 46-летняя главный бухгалтер с апреля 2015 года по июнь 2017 года, используя служебное положение, присвоила деньги организации. Женщина самовольно начисляла себе завышенную заработную плату, материальную помощь и отпускные выплаты.

«В результате умышленных действий главного бухгалтера учреждению был причинен материальный ущерб на общую сумму более 2, 6 млн рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время на имущество обвиняемой наложен арест. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

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