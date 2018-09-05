Среда, 5 Сентября 2018 года
11:08:09 МСК

Росприроднадзор проверит сведения о пятне нефтепродуктов на Байкале

Происшествия

След на воде появился после того, как неподалеку заправился один из круизных теплоходов

Росприроднадзор проверит сведения о пятне нефтепродуктов на Байкале
GDJ
Разлив

Иркутск, 5 сентября 2018, 10:47 — REGNUM  Специалисты Росприроднадзора проверят информацию о разливе нефтепродуктов в районе поселка Листвянка на Байкале, передает 5 сентября телеканал «Вести-Иркутск».

Отмечается, что на место предполагаемого происшествия уже выехала комиссия ведомства. По сведениям телеканала, ранее отдыхающие в поселке граждане прислали ролик, на котором было запечатлено большое темное пятно на водной поверхности озера. По их словам, след на воде появился после того, как один из круизных теплоходов проводил неподалеку процедуру заправки.

Как сообщало ИА REGNUM, один из жителей Иркутской области дважды — в 2017 и 2018 году — утопил в озере два легкомоторных самолета. В ходе разбирательства выяснилось, что в обоих случаях у пилота не было прав на управление воздушным судном.

Читайте также: «Байкальский летун» утопил в уникальном озере уже второй самолёт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы Байкала
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить