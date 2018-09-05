Землетрясение на Урале затронуло три региона России

Челябинск, , 10:46 — REGNUM Произошедшее рано утром 5 сентября землетрясение затронуло три региона России. На подземные толчки жаловались жители Челябинской, Свердловской областей, а также Башкирии.

Напомним, эпицентр был в челябинском Катав-Ивановском районе. Здесь сила подземных толчков достигала отметки в 5,5 балла. Были повреждены местная больница, школы и детские сады. Решением муниципальных властей в районе был объявлен режим ЧС.

В остальных территориях тоже трясло, правда, не так сильно. Меньше всего толчки ощутили жители Свердловской области. На горячие линии специальных служб здесь поступило всего четыре обращения: одно из Каменска-Уральского и три из Екатеринбурга. А многие уральцы утром в соцсетях сетовали, что проспали это землетрясение, и их не разбудило даже то, что дом, как говорят соседи, потряхивало.