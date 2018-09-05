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Кемеровский следком организовал проверку после пожара на предприятии «Азот»

Происшествия

Во время ЧП пострадали три человека

Кемерово, 5 сентября 2018, 10:42 — REGNUM  

Кемеровской управление СКР проводит доследственную проверку по факту обрушения конструкции в одном из цехов завода «Азот», где пострадали три человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По предварительной информации, трое рабочих проводили ремонтные работы крыши сливной ямы: заливали битум с использованием открытого огня. В какой-то момент раздался хлопок, произошло обрушение части наземной конструкции, рабочие получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три человека пострадали во время ЧП на кемеровском заводе «Азот» — во время проведения ремонтных работ на кровле произошло возгорание, корпус кровли частично обрушился, трое работников подрядной организации «Сибирьрегионстрой» получили ожоги разной степени тяжести. В настоящее время производство работает.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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