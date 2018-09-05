Кемеровский следком организовал проверку после пожара на предприятии «Азот»

По предварительной информации, трое рабочих проводили ремонтные работы крыши сливной ямы: заливали битум с использованием открытого огня. В какой-то момент раздался хлопок, произошло обрушение части наземной конструкции, рабочие получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три человека пострадали во время ЧП на кемеровском заводе «Азот» — во время проведения ремонтных работ на кровле произошло возгорание, корпус кровли частично обрушился, трое работников подрядной организации «Сибирьрегионстрой» получили ожоги разной степени тяжести. В настоящее время производство работает.