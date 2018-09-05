СКР возбудил новое дело после обстрела украинскими силовиками Донбасса

Москва, , 10:37 — REGNUM Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по факту обстрела военнослужащими Вооруженных сил Украины территории Донецкой Народной Республики, в результате которого пострадала женщина, сообщает 5 сентября пресс-служба СКР.

По данным следствия, 30 августа украинские силовики произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения жилого дома в селе Коминтерново в ДНР. В результате обстрела мирная жительница 1936 года рождения получила ранения.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). Отмечается, что Украина упорно продолжает игнорировать режим прекращения огня.

Напомним, с 29 августа в Донбассе объявлено «школьное» перемирие. Несмотря на договоренности, ВСУ продолжают проводить обстрелы республик, в том числе из тяжелых видов вооружений. Так, украинские силовики за сутки 3 сентября выпустили 15 гранат и один раз провели обстрел из стрелкового оружия населенного пункта Зайцево в ДНР.

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