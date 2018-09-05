Среда, 5 Сентября 2018 года
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На Южном Урале произошло новое землетрясение

Происшествия

Информация уточняется

Челябинск, 5 сентября 2018, 10:36 — REGNUM  В Челябинской области произошло очередное землетрясение. Подземные толчки жители региона ощущали утром 5 сентября, сообщают очевидцы.

В пресс-службе губернатора пояснили, что информация по повторным толчкам поступает противоречивая. Информация сейчас уточняется.

Напомним, в первый раз землетрясение произошло в районе 4:00 по местному времени (02:00 мск). Эпицентром стал Катав-Ивановский район. Подземные точки также ощущались в Башкирии и в Свердловской области.

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Землетрясения
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