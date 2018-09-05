В Псковской области подросток сорвался с трубы бесхозной котельной

Невель, Псковская область, , 10:31 — REGNUM В Псковской области возбуждено уголовное дело после гибели 15-летнего подростка в Невельском районе. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, несовершеннолетний 20 августа сорвался с вершины кирпичной трубы заброшенной котельной.

После падения на землю подросток был госпитализирован, но спустя два дня, 22 августа, скончался в Невельской межрайонной больнице.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию в надлежащем состоянии кирпичной трубы и ограничению доступа к ней посторонних лиц», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что санкция части 1 статьи 109 УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Псковской области 9-летний ребёнок погиб в заброшенном канализационном колодце недалеко от Пскова. После ЧП власти Пскова признали проблему открытых люков общегородской, занялись инвентаризацией заброшенных объектов и решением проблемного вопроса.

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