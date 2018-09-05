В одном из районов Псковской области введён карантин по чуме свиней

Псков, , 10:17 — REGNUM Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) введён в Гдовском районе Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ветеринарии, указ о введении ограничительных мероприятий подписал врио губернатора области Михаил Ведерников.

По данным управления, вирус АЧС был обнаружен у кабана, павшего на территории охотничьего хозяйства ООО «РСК» в Гдовском районе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышки АЧС с начала 2018 года зарегистрированы в 17 регионах Российской Федерации. Один из крупнейших очагов заболевания был выявлен в Новгородской области, где были вынуждены уничтожить около 37 тыс. свиней — всё поголовье, находящееся на откорме в свинокомплексе в Волотовском районе.

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Случаи заражения свиней зарегистрированы в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Калининградской, Саратовской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Орловской, Тверской, Новгородской, Тульской, Свердловской, Ивановской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Крыму.

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