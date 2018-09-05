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Башкирию трясло: подземные толчки наблюдались в трёх муниципалитетах

Происшествия

Погибших и пострадавших нет

Башкирию трясло: подземные толчки наблюдались в трёх муниципалитетах
Ante Aikio
Землетрясение

Уфа, 5 сентября 2018, 10:09 — REGNUM  В Башкирии подземные толчки ощущались в Уфе, а также на территории Белорецкого и Салаватского районов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Толчки были в районе 02:00 мск на протяжении нескольких минут. Сила их не уточняется, но отмечается, что нарушений в работе водоснабжения, а также газо‑ и электрообеспечения нет. Также обошлось без погибших и пострадавших.

После землетрясения был срочно собран оперативный штаб республиканского управления МЧС.

Напомним, эпицентр землетрясения был в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Там сила толчков достигала 5,5 балла.

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Землетрясения
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