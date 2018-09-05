Пожарные потушили возгорание на заводе «Азот» в Кемерово

Кемерово, , 10:04 — REGNUM В Кемерово произошло ЧП в одном из цехов завода «Азот» — в ходе ремонтных работ частично обвалилась кровля и начался пожар, передает 5 сентября «Пятый канал».

По данным экстренных служб, инцидент произошел около 12 часов дня по местному времени (08:00 мск). В результате хлопка произошло обрушение кровли и перекрытия полуподвального помещения, а затем начался пожар, который в сжатые сроки был ликвидирован сотрудниками местной заводской пожарной части. Отмечается, что на тушение возгорания ушло около десяти минут.

По сведениям телеканала, в результате происшествия получили ожоги трое человек, двое из которых госпитализированы в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии.