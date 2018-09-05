Среда, 5 Сентября 2018 года
11:05:46 МСК

Пожарные потушили возгорание на заводе «Азот» в Кемерово

Происшествия

В результате хлопка произошло обрушение кровли и перекрытия полуподвального помещения, а затем начался пожар

Кемерово, 5 сентября 2018, 10:04 — REGNUM  В Кемерово произошло ЧП в одном из цехов завода «Азот» — в ходе ремонтных работ частично обвалилась кровля и начался пожар, передает 5 сентября «Пятый канал».

По данным экстренных служб, инцидент произошел около 12 часов дня по местному времени (08:00 мск). В результате хлопка произошло обрушение кровли и перекрытия полуподвального помещения, а затем начался пожар, который в сжатые сроки был ликвидирован сотрудниками местной заводской пожарной части. Отмечается, что на тушение возгорания ушло около десяти минут.

По сведениям телеканала, в результате происшествия получили ожоги трое человек, двое из которых госпитализированы в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить