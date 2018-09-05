Экс-банкиру в Дагестане изменили приговор с условного на реальный

Махачкала, , 10:03 — REGNUM Бывший глава филиала «Россельхозбанка» по Гунибскому району Дагестана получил реальный срок наказания. Вместо назначенных ему ранее шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, он получил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Такое решение приняла апелляционная инстанция Верховного суда Республики Дагестан, посчитав ранее вынесенное Гунибским районным судом наказание слишком мягким, сообщили ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, управляющий дополнительным офисом Дагестанского национального филиала ОАО «Россельхозбанк» по Гунибскому району оформил фиктивные кредитные дела на лиц, которые якобы ведут личное подсобное хозяйство. При этом он похитил более 15 млн рублей. Экс-банкира обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

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