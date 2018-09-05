АЛРОСА заставят провести за свой счёт комплексное обследование реки Вилюй

Якутск, , 10:02 — REGNUM Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии потребуется помощь научного сообщества для оценки нанесённого АЛРОСА рекам Якутии вреда, а также для разработки рекомендаций, которые помогут предотвратить впоследствии аварии, аналогичные случившейся на Иреляхском месторождении в августе 2018 года, сообщает ИА REGNUM. К комплексному научному обследованию реки Вилюй, которое АЛРОСА поанируется принудить провести за счёт собственных средств, намерены привлечь учёных-экологов, биологов, химиков, гидрологов, ихтиологов и других, сообщил глава минэкологии республики Сахамин Афанасьев.

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По данным ведомства, научное сообщество само заинтересовано в этих исследованиях, так как обеспокоено состоянием реки Вилюй. Сахамин Афанасьев заверил, что состояние этого водоёма ежедневно подвергается мониторингу, а в акватории рек Ирелях и Малая Боутобия регулярно проводятся внеплановые контрольно-рейдовые обследования.

«В целом ситуацию мы держим под пристальным вниманием и контролем», — заверил глава регионального министерства экологии.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии, живущие вдоль берегов Вилюя, готовят иски к алмазодобывающей компании и намерены взыскивать с неё компенсации за траты на лекарства и нанесения вреда их здоровью. Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») полагает, что каждому проживающему вдоль пострадавшей от загрязнения реки Вилюй положено не менее 300 тыс. рублей.

Помимо вреда здоровья, который наносит людям употребление грязной воды, они рискуют теперь остаться без рыбы. Могут быть загублены нерестилища, ухудшиться условия зимовки осетра, погибнуть икринки, не пойти в загрязнённые реки рыба ценных пород.

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