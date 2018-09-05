Во время пожара на кемеровском заводе «Азот» пострадали три человека

Кемерово, , 09:45 — REGNUM Три человека пострадали во время ЧП на кемеровском заводе «Азот», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пишут местные СМИ, сегодня, 5 сентября, в одном из цехов «Азота» обрушилась часть кровли и произошло возгорание.

«На территории кемеровского «Азота» произошло возгорание во время проведения ремонтных работ на кровле корпуса 2016, производство «Капролактам». Произошло частичное обрушение кровли корпуса, среди пострадавших — трое работников подрядной организации «Сибирьрегионстрой», они получили ожоги разной степени тяжести. Возгорание ликвидировано, пострадавшие госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Производство работает, ситуация стабильна и безопасна», — прокомментировали ИА REGNUM в пресс-службе «СДС Азот», куда входит КАО «Азот».

Отметим, что «СДС Азот» входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России. Компания объединяет КАО «Азот» (Кемерово) и ООО «Ангарский азотно-туковый завод» (Ангарск).