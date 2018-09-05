Взрыв газа в Петербурге: стены устояли, жертв нет

Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM Взрыв бытового газа в одной из квартир Кировского района Санкт-Петербурга не привел к повреждению несущих конструкций. Жертв нет, пострадал один человек.

Сообщение о хлопке в квартире девятиэтажного дома 131 на проспекте Народного Ополчения поступило в оперативные службы 4 сентября в 23:00 мск.

Прибывшие на место ЧП пожарные и спасатели установили, что признаков горения в квартире нет, повреждения несущих конструкций не произошло. В связи с этим эвакуация жителей дома не потребовалась, отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным издания «Фонтанка», 40-летний петербуржец, который арендует пострадавшую квартиру у ее владельца, при взрыве получил ожог руки и после оказания медпомощи был отпущен на амбулаторное лечение.

Причина взрыва газа устанавливается, при этом взрывчатых веществ и взрывных устройств в квартире не обнаружено, а газовое оборудование не повреждено.

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