«Ураганная» взятка: в Барнауле задержан руководитель МУП «Горзеленхоз»

Барнаул, , 09:41 — REGNUM Последствия летнего урагана в Барнауле сказались не только на городском хозяйстве, но и на судьбе муниципального чиновника: руководитель МУП «Горзеленхоз» Сергей Гончаров задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Такой вывод можно сделать из сообщения СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, чтобы получить контракт на выполнение работ по ликвидации последствий урагана на сумму более 1 миллиона 290 тысяч рублей, руководитель МУП «Горзеленхоз» потребовал от предпринимателя заплатить 222 тысячи рублей.

В настоящее время чиновник заключён под стражу. Также следователи пообещали дать юридическую оценку действиям индивидуального предпринимателя за дачу взятки должностному лицу в крупном размере.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер с дождём, молниями и градом жители Барнаула пережили вечером 23 июня 2018 года. Порывы ветра были такой силы, что повалили сотни деревьев, повредили десятки крыш и уличных конструкций. Не обошлось без жертв: рухнувший башенный кран унёс жизнь строителя-крановщика.

Читайте ранее в этом сюжете: Барнаул пережил разрушительный ураган