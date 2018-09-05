Попытка продать новорожденного пресечена в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 09:35 — REGNUM Жительницу одной из республик Северного Кавказа поймали при попытке продать собственную дочь. Злоумышленница заключила договор о продаже с жительницей Кабардино-Балкарской Республики. Однако информация об этом стала известна правоохранительным органам и попытка продажи новорожденной девочки была пресечена, сообщили ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Родив ребенка в июле 2016 года в родильном отделении одной из соседних республик, нерадивая мать приехала в город Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии, где должна была передать ребенка покупателям. Узнав о готовящемся преступлении, сотрудники центра «Э» ГУ МВД России по СКФО задержали злоумышленницу.

В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемой в совершении преступления, которое классифицируется статьей УК РФ «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии», передано для рассмотрения в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, шесть лет назад подобный случай уже происходил в Кабардино-Балкарии. Уроженка Прохладненского района пыталась продать восьмимесячную дочь за 400 тыс. рублей. Однако и в тот раз сотрудникам полиции удалось пресечь преступление и задержать злоумышленницу.

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