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«Черные ящики» обнаружены на месте крушения Ми-8 в Иркутской области

Происшествия

2 сентября в Иркутской области упал частный вертолет Ми-8

Иркутск, 5 сентября 2018, 09:33 — REGNUM  В Иркутской области на месте крушения вертолета Ми-8 обнаружены бортовые самописцы. Об этом сообщил РИА Новости источник в Восточно-Сибирском Следственном управлении Следственного комитета на транспорте.

«Бортовые самописцы (вертолета Ми-8) найдены», — сказала источник.

По его словам, в ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) займутся расшифровкой черных ящиков воздушного судна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Иркутской области упал частный вертолет Ми-8. ЧП произошло в 290 км на юго-восток от города Усть-Кут. В результате инцидента погибли три человека.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Авиапроисшествия
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