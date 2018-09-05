В грузинском Поти на улице взорвалась граната

Поти, Грузия, , 09:32 — REGNUM В результате взрыва гранаты в городе Поти на западе Грузии погиб один человек, еще двое получили ранения, передает грузинский телеканал 1tv.

Отмечается, что в результате подрыва боеприпаса пострадали три местных жителя, включая 16-летнего подростка, переходившего в момент инцидента улицу.

Пострадавшие были доставлены в больницу, однако жизнь одного из них, 41-летнего мужчины, медикам спасти не удалось. По сведениям телеканала, расследованием инцидента уже занимаются местные правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Тбилиси был вынесен обвинительный приговор шести лицам, проходящим по делу о содействии терроризму, оказании услуг террористам и террористической организации и обеспечении их ресурсами.

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