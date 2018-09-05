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Землетрясение на Южном Урале: введён режим ЧС

Происшествия

На территории Катав-Ивановского района

Челябинск, 5 сентября 2018, 09:27 — REGNUM  В Челябинской области после землетрясения введён режим ЧС на территории Катав-Ивановского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Напомним, землетрясение произошло ночью и рано утром. Эпицентром стал Катав-Ивановский район. Сила толчков достигала 5,6 балла.

Из-за подземных толчков пришлось эвакуировать пациентов и персонал больницы. Отголоски землетрясения докатились до Свердловской области и Башкирии.

Читайте ранее в этом сюжете: На Южном Урале землетрясение: пациентов местной больницы эвакуировали

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Землетрясения
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