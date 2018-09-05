Землетрясение на Южном Урале: введён режим ЧС

Челябинск, , 09:27 — REGNUM В Челябинской области после землетрясения введён режим ЧС на территории Катав-Ивановского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Напомним, землетрясение произошло ночью и рано утром. Эпицентром стал Катав-Ивановский район. Сила толчков достигала 5,6 балла.

Из-за подземных толчков пришлось эвакуировать пациентов и персонал больницы. Отголоски землетрясения докатились до Свердловской области и Башкирии.

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