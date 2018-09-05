Челябинское землетрясение докатилось до Екатеринбурга

Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM Отголоски произошедшего в Челябинской области землетрясения докатились до Екатеринбурга. Из столицы Среднего Урала на специальные горячие линии было принято четыре звонка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении МЧС,

Три звонка было от жителей Екатеринбурга, а ещё один — из Каменска-Уральского. По указанным адресам были направлены специалисты, которые не нашли повреждений зданий.

Также специалисты осмотрели территории тех муниципалитетов, которые граничат с Челябинской областью. От жителей этих местностей жалоб не поступало.

Напомним, ночью и рано утром землетрясение было в Челябинской области. Эпицентром стал Катав-Ивановский район. Толчки достигали 5,6 балла. В Катав-Ивановске даже пришлось эвакуировать пациентов больницы — по стенам здания пошли трещины.