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Челябинское землетрясение докатилось до Екатеринбурга

Происшествия

Всего от свердловчан поступило четыре обращения

Екатеринбург, 5 сентября 2018, 08:46 — REGNUM  Отголоски произошедшего в Челябинской области землетрясения докатились до Екатеринбурга. Из столицы Среднего Урала на специальные горячие линии было принято четыре звонка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении МЧС,

Три звонка было от жителей Екатеринбурга, а ещё один — из Каменска-Уральского. По указанным адресам были направлены специалисты, которые не нашли повреждений зданий.

Также специалисты осмотрели территории тех муниципалитетов, которые граничат с Челябинской областью. От жителей этих местностей жалоб не поступало.

Напомним, ночью и рано утром землетрясение было в Челябинской области. Эпицентром стал Катав-Ивановский район. Толчки достигали 5,6 балла. В Катав-Ивановске даже пришлось эвакуировать пациентов больницы — по стенам здания пошли трещины.

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Землетрясения
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