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В Китае задержали 15 человек, продававших поддельный товар

Происшествия

В настоящее время полицейские продолжают расследование данного дела

Пекин, 5 сентября 2018, 08:32 — REGNUM  В Китае сотрудники правоохранительных органов задержали представителей компании, которые продавали через интернет-сайты поддельный товар проживающим в 47 странах мира покупателям. Об этом пишет газета «Шанхай жибао» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в ходе спецоперации, которая была проведена еще в мае 2018 года, в разных районах страны было задержано 15 человек.

По версии следствия, всего «предпринимателям» удалось реализовать различных поддельных товаров дорогих брендов на общую сумму более 150 млн долларов.

В настоящее время полицейские продолжают расследование данного дела.

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