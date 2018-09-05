На Южном Урале землетрясение: пациентов местной больницы эвакуировали

Челябинск, , 08:20 — REGNUM Подземные толчки в Челябинской области всё же повлекли повреждения зданий. Персонал и пациентов больницы Катав-Ивановска пришлось эвакуировать.

Причиной этого стали появившиеся на стенах трещины.

Отметим, некоторые жители региона сами покинули свои дома, опасаясь за свою жизнь.

Напомним, землетрясение произошло ночью и рано утром. Эпицентр был в Катав-Ивановском районе. Сила подземных толчков достигала 5,6 балла.

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