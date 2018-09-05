В Красноярском крае площадь лесных пожаров превышает 70 тыс. га

Красноярск, , 08:19 — REGNUM В Красноярском крае 5 сентября действует 21 лесной пожар на общей площади 73,3 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, ситуация с возгораниями находится под контролем.

По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 22 июня 2018 года в лесах Красноярского края из-за пожаров действует режим ЧС.

За выходные (1−2 сентября) в регионе потушили 30 лесных пожаров на общей площади 143,45 тыс. га.

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