На Сахалине сели лишили воды жителей города Макаров

Макаров, Сахалинская область, , 08:17 — REGNUM В результате обрушившегося на Сахалин тайфуна «Джеби» в Макаровском районе острова размыло плотину, город Макаров, в котором проживают более 6 тыс. человек, остался без водохранилища. Об этом сообщил глава местной администрации Андрей Красковский.

По сведениям портала astv.ru, селевые потоки сошли сразу в нескольких местах, в итоге город оказался отрезанным от остальных населенных пунктов области. По данным областного ГИБДД, на текущий час перекрыто движение транспорта на участке автодороги «Южно-Сахалинск — Оха».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября японские власти заявили, что число жертв мощного тайфуна «Джеби», под влиянием которого до сих пор остается Япония, увеличилось до десяти человек.

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