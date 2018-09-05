На Ставрополье в ДТП с пассажирским автобусом пострадали три человека

Буденновск, Ставропольский край, , 08:12 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Ставропольском крае пострадали четыре человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло 5 сентября около 05:10 мск на 204 км федеральной трассы Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды недалеко от Буденновска.

Водитель пассажирского автобуса, следовавшего рейсом Баку — Краснодар, допустил попутное столкновение с грузовой «Газелью». В результате травмы получили один пассажир «Газели» и два пассажира автобуса, все они были госпитализированы в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека, еще четыре пострадали.

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