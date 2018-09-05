В Китае отработали действия при крушении танкера и разливе сырой нефти

Ханчжоу, Китай, , 08:12 — REGNUM Китай провел учения по очистке нефтяных пятен в Восточно-Китайском море с целью улучшения китайской системы экстренного реагирования, сообщает 5 сентября газета China Daily.

В учениях, на которых отрабатывалось 22 сценария возможного развития событий в результате столкновения двух кораблей, приняло участие тридцать шесть кораблей, два вертолета, два беспилотника и более 500 человек персонала. Учения стали первыми при одновременном участии и взаимодействии экстренных служб уровня провинций, городов и республики с того момента, как власти Китая опубликовали Экстренный план устранения разливов нефти в океане в марте текущего года.

Морские учения у берегов восточной провинции Чжэцзян базировались на сценарии столкновения нефтяного танкера, перевозящего 200 тыс. тонн нефти и контейнеровоза. Согласно легенде, танкер загорелся, что привело к взрыву и разливу 1 тыс. тонн нефти в океан. Из-за механических проблем нефтяной танкер начал дрейфовать в сторону ближайшей нефтяной платформы, что привело к столкновению и вторичной катастрофе.

Отмечается, что учения завершились успешно и продемонстрировали высокий уровень координации и слаженности всех структур на всех уровнях, включая министерство транспорта и правительство провинции.