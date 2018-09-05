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Землетрясение на Урале могло охватить 17 населённых пунктов

Происшествия

Все они находятся в 50-километровой зоне от эпицентра

Челябинск, 5 сентября 2018, 08:11 — REGNUM  На Южном Урале в 50-километровой зоне от эпицентра землетрясения находится три муниципальных образования, всего 17 населённых пунктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Ближайшим к эпицентру стал посёлок Орловка. Он находится от него примерно в полутора километрах.

Напомним, ночью и рано утром в Челябинской области ощущались толчки. Эпицентром стал Катав-Ивановский район. Здесь сила толчков достигала 5,6 балла.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

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Землетрясения
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