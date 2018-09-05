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Землетрясение на Урале: дома проверяют, пострадавшим помогут

Происшествия

Действует 17 рабочих групп

Челябинск, 5 сентября 2018, 08:03 — REGNUM  В Челябинской области после земных толчков магнитудой 5,6 проверяют объекты инфраструктуры и жилые дома. Действует 17 рабочих групп, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Федечкин.

Сведений о пострадавших пока нет. Но при необходимости людям готовы помочь.

Губернатор Борис Дубровский поручил наладить комплексное взаимодействие между областным министерством общественной безопасности и Главным управлением МЧС России.

Напомним, подземные толчки ощущались ночью. По предварительным данным, разрушений нет.

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Землетрясения
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