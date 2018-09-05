В Красноярском крае двое детей погибли в ДТП

Красноярск, , 07:46 — REGNUM В результате ДТП в Нижнеингашском районе Красноярского края погибли двое несовершеннолетних, еще один подросток получил ранения. Об этом сообщает 5 сентября пресс-служба краевого управления МВД РФ.

Отмечается, что авария произошла, когда выпивший водитель автомобиля Ford допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем Volvo.

«В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних 2002 и 2005 года рождения, которые были не пристегнуты ремнями безопасности на задних пассажирских сидениях. Водитель и сидевший впереди пассажир 2004 года рождения получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы.

В полиции уведомили, что водитель автомобиля Ford был освидетельствован на содержание в крови алкоголя, показания прибора составили 0,81 мл/л. В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, еще семеро пострадали.

Читайте также: На Южном Урале возбудили дело после ДТП с микроавтобусом