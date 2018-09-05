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В Египте пытались взорвать американское посольство

Происшествия

Преступник задержан

Каир, 5 сентября 2018, 07:40 — REGNUM  Правоохранительные службы Египта арестовали мужчину, подозреваемого в установке взрывного устройства близ американского посольства в Каире, сообщает 5 сентября Al Jazeera.

Мужчина, возраст которого оценивается в 20 лет, был задержан очевидцами, которые удерживали его до прибытия сотрудников безопасности. Взрывное устройство, спрятанное в чемодане, было обезврежено.

Напомним, в настоящее время в Египте продолжается контртеррористическая операция, начатая президентом страны Абелем Фаттахом ас-Сиси в феврале 2018 года. В стране действует режим повышенной боевой готовности.

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Теракты в Египте
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