Среда, 5 Сентября 2018 года
07:37:51 МСК

СМИ обнародовали видео удара ВВС Израиля по Сирии

Происшествия

Ранее агентство SANA со ссылкой на источник сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в ночь на 5 августа отразили ракетную атаку израильских самолетов в провинции Хама

Дамаск, 5 сентября 2018, 07:22 — REGNUM  Сирийский портал Orient News обнародовал несколько видеозаписей, на которых запечатлен момент обстрела израильскими Военно-воздушными силами (ВВС) позиций сирийских военных в провинции Хама.

Так, на одном из видео показана израильская ракета, летящая в воздухе. Последствия взрыва ракеты возле населенного пункта видны уже на других кадрах.

Ранее агентство SANA со ссылкой на источник сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в ночь на 5 августа отразили ракетную атаку израильских самолетов в провинции Хама.

По данным источника, ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет и заставить израильские самолеты покинуть воздушное пространство страны.

Читайте также: Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить