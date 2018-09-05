СМИ обнародовали видео удара ВВС Израиля по Сирии

Дамаск, , 07:22 — REGNUM Сирийский портал Orient News обнародовал несколько видеозаписей, на которых запечатлен момент обстрела израильскими Военно-воздушными силами (ВВС) позиций сирийских военных в провинции Хама.

Так, на одном из видео показана израильская ракета, летящая в воздухе. Последствия взрыва ракеты возле населенного пункта видны уже на других кадрах.

Ранее агентство SANA со ссылкой на источник сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в ночь на 5 августа отразили ракетную атаку израильских самолетов в провинции Хама.

По данным источника, ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет и заставить израильские самолеты покинуть воздушное пространство страны.

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