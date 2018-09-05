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На Южном Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5

Происшествия

Разрушений зданий и сооружений нет

Челябинск, 5 сентября 2018, 07:14 — REGNUM  В Челябинской области недалеко от Катав-Ивановска ночью 5 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 03:58 по местному времени, находился в 133 км к востоку от Уфы на глубине 10 км.

По данным Главного управления МЧС по Челябинской области, разрушений зданий и сооружений нет, на работу предприятий землетрясение не повлияло.

В настоящее время создано 16 рабочих групп по проверке социально значимых объектов и жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Усть-Большерецком районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9. Очаг залегания землетрясения находился на глубине 251 км. В населенных пунктах Камчатского края жители не ощутили подземных толчков, никаких звонков в муниципальные службы по этому поводу не поступало.

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Землетрясения
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