Ранивший полицейского свердловчанин отправлен в СИЗО

Краснотурьинск, Свердловская область, , 06:49 — REGNUM Ранивший сотрудника полиции житель свердловского города Краснотурьинска арестован на два месяца. Меру пресечения ему избрал суд.

Напомним, утром 2 сентября гражданин стрелял по окнам дома напротив и по машинам на парковке. Затем он открыл огонь по патрульной машине полиции. Один сотрудник полиции получил ранение.

Стрелка поймали. Выяснилось, что в доме напротив находится частное охранное предприятие, с представителями которого у него был конфликт.

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