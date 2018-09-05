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Ранивший полицейского свердловчанин отправлен в СИЗО

Происшествия

Суд арестовал его на два месяца

Краснотурьинск, Свердловская область, 5 сентября 2018, 06:49 — REGNUM  Ранивший сотрудника полиции житель свердловского города Краснотурьинска арестован на два месяца. Меру пресечения ему избрал суд.

Напомним, утром 2 сентября гражданин стрелял по окнам дома напротив и по машинам на парковке. Затем он открыл огонь по патрульной машине полиции. Один сотрудник полиции получил ранение.

Стрелка поймали. Выяснилось, что в доме напротив находится частное охранное предприятие, с представителями которого у него был конфликт.

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