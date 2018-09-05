Тайфун «Джеби» бушует на Сахалине: рвёт провода и ломает кровли

Южно-Сахалинск, , 05:08 — REGNUM Тайфун «Джеби» бушует на Сахалине: выносит на трассы биотуалеты, бросается светофорами, крушит кровли торговых центров, валит деревья и рвёт провода. Жителям островного региона рекомендовано без неотложной надобности не покидать пределы населенных пунктов и по возможности оставаться в помещениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В школах островного региона отменены занятия.

На федеральной трассе, на повороте в аэропорт Хомутово «Джеби» повалил светофор, на других трассах светофоры просто не работают из-за обрыва проводов.

В Южно-Сахалинске и окрестностях падают рекламные щиты. Пока, к счастью, никто не пострадал.

На одну из трасс, прямо на проезжую часть вынесло придорожный биотуалет. К счастью, внутри кабинки никого не было.

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На главном корпусе Сахалинского государственного университета сорвало часть кровли.

В Томаринском, Углегорском и Александровск-Сахалинском районах из-за обрыва проводов без электричества остались три населённых пункта. Энергетики пытаются устранить повреждения.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Джеби» уже успел натворить больших бед в Японии — затоплены трассы, разрушены дома, есть человеческие жертвы. В Приморье тайфун бушевал два дня, не оставив особых разрушений.