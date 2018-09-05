Найдены тела всех строителей тоннеля, погибших от схода селя в Китае

Куньмин, Китай, , 04:24 — REGNUM Подтверждена гибель восьми человек после того, как тела последних троих пропавших были найдены в провинции Юньнань на юго-западе Китая после схода селя, сообщает 4 сентября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в уезде Моцзян города Пуэр, когда сель обрушился на строящийся железнодорожный тоннель 29 августа текущего года. Четыре рабочих погибли на месте, еще четверо вплоть до недавнего времени считались пропавшими без вести. Два человека получили ранения. Во время поисково-спасательной операции были найдены тела четырех пропавших рабочих, личность которых удалось установить лишь по тесту ДНК, сообщили в городском департаменте связи с общественностью.

Тем временем, как уже сообщало ИА REGNUM, тысячи спасателей занимаются поисками пятнадцати человек, которые также пропали без вести в результате схода селя в поселке Мэндун уезда Малипо, который произошел 2 сентября.

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