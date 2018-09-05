Стали известны подробности отравления трех человек в Лондоне

Лондон, , 03:50 — REGNUM Инцидент с применением якобы отравляющих веществ произошел в магазине Лондона при попытке кражи, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на местные издания.

Сообщается, что на улице Вестборн Гроув неизвестный пытался своровать нечто в магазине. Работники заподозрили клиента в воровстве и предприняли попытку задержать злоумышленника, однако тот распылил им в лицо неизвестное вещество и скрылся.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, пожарных служб и врачи. После проверки района выяснилось, что все химические показатели в норме. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Злоумышленника, распылившего яд, полиция до сих пор не нашла. Жизни пострадавших, по сообщениям медслужб, ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Лондоне пострадали три человека якобы в результате атаки с использованием отравляющего вещества. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, однако детали произошедшего ранее были неизвестны.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: На западе Лодона совершено нападение с использованием яда