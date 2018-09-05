Среда, 5 Сентября 2018 года
04:39:04 МСК

Стали известны подробности отравления трех человек в Лондоне

Происшествия

Жизни пострадавших, по сообщениям медслужб, ничего не угрожает

Лондон, 5 сентября 2018, 03:50 — REGNUM  Инцидент с применением якобы отравляющих веществ произошел в магазине Лондона при попытке кражи, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на местные издания.

Сообщается, что на улице Вестборн Гроув неизвестный пытался своровать нечто в магазине. Работники заподозрили клиента в воровстве и предприняли попытку задержать злоумышленника, однако тот распылил им в лицо неизвестное вещество и скрылся.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, пожарных служб и врачи. После проверки района выяснилось, что все химические показатели в норме. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Злоумышленника, распылившего яд, полиция до сих пор не нашла. Жизни пострадавших, по сообщениям медслужб, ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Лондоне пострадали три человека якобы в результате атаки с использованием отравляющего вещества. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, однако детали произошедшего ранее были неизвестны.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: На западе Лодона совершено нападение с использованием яда

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравления химическими веществами
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить