Очевидец пожара у мэрии Москвы: «Что теперь будет с домом?»

Москва, , 11:47 — REGNUM Жилой дом на Тверской улице напротив здания мэрии Москвы, в котором накануне вечером произошел пожар, могло получить серьезные повреждения. Судьба дома и пострадавших не оставила равнодушными жителей Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я пришел к дому, когда пожар уже потушили, — рассказал житель Москвы. — Шланги были заведены в подъезд и поднимались вверх по лестнице. Я поднялся и увидел залитые водой площадки. На площадках стояли усталые пожарные, они только что закончили свою работу».

По словам очевидца, пожар, судя по всему, затронул несколько квартир. Вероятно, потребуется серьезный ремонт.

«Что теперь будет с домом? Это ведь старая постройка», — отметил Москвич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на Тверской 8/2 начался около 20:35 мск: очаг находился на третьем этаже. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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