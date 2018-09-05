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Очевидец пожара у мэрии Москвы: «Что теперь будет с домом?»

Происшествия

Это ведь старая постройка

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Очевидец пожара у мэрии Москвы: «Что теперь будет с домом?»
Олег Константинов © ИА Красная Весна
Пожар на Тверской

Москва, 5 сентября 2018, 11:47 — REGNUM  Жилой дом на Тверской улице напротив здания мэрии Москвы, в котором накануне вечером произошел пожар, могло получить серьезные повреждения. Судьба дома и пострадавших не оставила равнодушными жителей Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я пришел к дому, когда пожар уже потушили, — рассказал житель Москвы. — Шланги были заведены в подъезд и поднимались вверх по лестнице. Я поднялся и увидел залитые водой площадки. На площадках стояли усталые пожарные, они только что закончили свою работу».

По словам очевидца, пожар, судя по всему, затронул несколько квартир. Вероятно, потребуется серьезный ремонт.

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Последствия пожара
Олег Константинов © ИА Красная Весна
Последствия пожара

«Что теперь будет с домом? Это ведь старая постройка», — отметил Москвич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на Тверской 8/2 начался около 20:35 мск: очаг находился на третьем этаже. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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Пожары в жилых домах
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