В Санкт-Петербурге произошёл взрыв газа в жилом доме

Санкт-Петербург, , 23:57 — REGNUM Один человек пострадал в результате взрыва в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге вечером 4 сентября, сообщает «Пятый канал».

Как уточняется, ЧП произошло в одном из домов по проспекту Народного ополчения. Взрывом оказалась разрушена стена между двумя квартирами. Площадь обрушения составила два квадратных метра.

По предварительным данным, причиной взрыва послужила неисправная газовая колонка.

На месте в настоящее время работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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