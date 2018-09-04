При пожаре на Тверской улице в Москве пострадали пять человек

Москва, , 23:23 — REGNUM В жилом доме на Тверской улице в Москве ликвидирован пожар, в ходе которого пострадали пять человек, сообщается 4 сентября на сайте столичного управления МЧС.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, при пожаре пострадали пять человек, среди которых двое детей.

Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается помощь и их жизнь вне опасности.

Причины пожара, охватившего площадь 20 квадратных метров, выясняются следователями.

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