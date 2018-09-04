Среда, 5 Сентября 2018 года
00:16:38 МСК

При пожаре на Тверской улице в Москве пострадали пять человек

Происшествия

Двое из пострадавших — дети

Москва, 4 сентября 2018, 23:23 — REGNUM  В жилом доме на Тверской улице в Москве ликвидирован пожар, в ходе которого пострадали пять человек, сообщается 4 сентября на сайте столичного управления МЧС.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, при пожаре пострадали пять человек, среди которых двое детей.

Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается помощь и их жизнь вне опасности.

Причины пожара, охватившего площадь 20 квадратных метров, выясняются следователями.

Читайте ранее в этом сюжете: В жилом доме на Тверской улице в Москве произошёл пожар

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить