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В Закарпатье 11 человек заболели менингитом

Происшествия

В местной школе объявлен карантин

Мукачево, Украина, 4 сентября 2018, 22:42 — REGNUM  В селе Порошково Перечинского района Закарпатской области зафиксирована вспышка менингита, сообщило 4 сентября издание Лига. Новости со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Симптомы болезни обнаружены у одиннадцати жителей села, у девяти диагноз подтверждён.

Чиновники районной администрации объявили карантин в сельской школе с 3 по 7 сентября, а также порекомендовали закрыть на карантин дошкольные учебные заведения, а также запретить массовые мероприятия.

В сообщении сказано, что чиновники проведут беседы с проживающими в районе цыганами, чтобы они не мешали медикам проводить обследования, а также не сопротивлялись госпитализации.

Напомним, Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины сообщил, что заболеваемость корью в стране снижается третью неделю подряд.

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Вспышки менингита
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