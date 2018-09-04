35 солдат Армии обороны Израиля задержаны за торговлю наркотиками

Тель-Авив, , 22:38 — REGNUM 2 сентября военная полиция Израиля задержала 35 солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), также ряд гражданских лиц. Их подозревают в незаконном употреблении, а также торговле наркотиками. Часть из задержанных уже арестованы и переданы правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.

В настоящий момент ожидается решение военного суда о продлении срока задержания подозреваемых под стражей. Известно, что среди задержанных значатся военнослужащие различных подразделений ЦАХАЛ, в том числе и боевых войск.

По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, проведенные аресты являются частью крупномасштабной операции руководства ЦАХАЛ по борьбе с употреблением и распространением наркотиков. За последний месяц в рамках операции уже было арестовано около 70 солдат по подозрению в употреблении наркотических веществ.