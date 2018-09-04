Сотрудник WikiLeaks объявлен пропавшим без вести в норвежском Будё

Осло, , 22:17 — REGNUM Сотрудник известного портала WikiLeaks Арьен Камфис пропал без вести в норвежском городе Будё. Норвежская полиция приняла дело о пропаже от нидерландских коллег в первые выходные осени и уже начала тщательные поиски. Об этом сообщает норвежское новостное издание «Афтенпостен» и подтверждается твиттером WikiLeaks.

Пропавший без вести журналист является коллегой основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, экспертом и автором книги по информационной безопасности.

Камфис покинул свой отель 20 августа. Он должен был отправиться поездом в Тронхейм, откуда планировал улететь два дня спустя, как сказано в твиттере WikiLeaks.

Полиция Будё утверждает, что проводит оперативную работу, но на данный момент говорить о полноценных версиях следствия невозможно.