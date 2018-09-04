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В жилом доме на Тверской улице в Москве произошёл пожар

Происшествия

Из горящего дома были спасены три человека

В жилом доме на Тверской улице в Москве произошёл пожар
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарники работают

Москва, 4 сентября 2018, 21:37 — REGNUM  Пожар произошёл вечером 4 сентября в одной из квартир многоэтажного жилого дома в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 20:35 в доме, расположенном по адресу: Тверская улица, 8/2. Очаг возгорания находился на третьем этаже здания, огнём была охвачена площадь в 20 квадратных метров.

Сообщается, что пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение. При помощи подъёмных механизмов было спасено три человека. Пострадавших в результате пожара нет.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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Пожары в жилых домах
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