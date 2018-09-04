Минприроды Удмуртии через суд требует прекратить сброс сточных вод в реку

Ижевск, , 21:33 — REGNUM Минприроды Удмуртии обратилось в арбитражный суд с требованием обязать ООО «Ува-молоко» прекратить сброс сточных вод в реку Ува с превышением ПДК (предельно допустимая концентрация) загрязняющих веществ. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что республиканское управление Росприроднадзора неоднократно выносило предприятию предписания об устранении нарушений, но «Ува-молоко» продолжает сливать сточные воды с превышением установленных нормативов.

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Согласно данным суда, ведомство требует не только прекратить сброс стоков, но и приостановить право компании «Ува-молоко» использовать данный водный участок для слива сточных вод, который был предоставлен предприятию министерством природных ресурсов Удмуртии в июле 2016 года. Заявление было подано в конце августа, заседание по делу назначено на 8 октября.

Причем экологи пытались привлечь внимание общественности к загрязнениям рек Увинского района еще в 2002 году. «Главными загрязнителями» водных объектов называли предприятия «Ува-молоко» и «Ува-мясопром». В 2006 году прокуратура выносила представление директору компании «Ува-молоко» из-за сброса в реку сточных вод с содержанием сыворотки.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле по факту слива сточных вод на участки, являющиеся защитными лесами, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли») в отношении другого молокопроизводителя республики — ООО «Агрохолдинг «Кама».

По результатам анализа изъятых в местах происшествия образцов почвы выявлено превышение загрязняющих веществ по железу (III) оксид, нефтепродуктам, хлорид ионам. Площадь загрязненного участка составила более 3 тыс. кв км. Ущерб окружающей среде оценивается в 6 млн рублей.

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