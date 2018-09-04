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Новый всплеск лихорадки денге в Бангладеш

Происшествия

С начала 2018 года более 2700 жителей Дакки заразились лихорадкой денге

Новый всплеск лихорадки денге в Бангладеш
nuzree
Комар

Дакка, 4 сентября 2018, 22:35 — REGNUM  Аномально продолжительные муссоны вызвали всплеск лихорадки денге в Бангладеш. Основным переносчиком заболевания являются комары, популяция которых значительно увеличилась в результате отклонений от нормы выпадения осадков.

С начала 2018 года в Дакке от лихорадки денге погибло десять человек, а число зараженных составило 2718 горожан. Об этом сообщило Генеральное управление медицинской службы Бангладеш. Эксперты в области здравоохранения считают, что властям необходимо принять срочные меры по уничтожению личинок комаров, а также оповестить население о необходимых мерах предосторожности.

Первый случай эпидемии лихорадки денге в Дакке был зарегистрирован в 2000 году. По информации бангладешского новостного издания «Дакка Трибьюн», с тех пор данное заболевание унесло жизни по меньшей мере 270 человек, а общее число заразившихся в столице превысило 40 тысяч.

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Лихорадка Денге
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