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В Харьковской области тушат сильный лесной пожар

Происшествия

Задействован специальный вертолет

Харьков, Украина, 4 сентября 2018, 21:58 — REGNUM  Днем на территории Староверовского лесничества возле села Мелиховка Харьковской области произошло возгорание лесной подстилки, которое в данный момент пытаются погасить 129 пожарных, сообщили 4 сентября в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Горит около 20 га леса, проводится опахивание очагов пожара, сказано в сообщении.

Огонь тушат 129 человек и 32 единицы техники, включая вертолет Ми-8, который на данный момент сбросил на пожарище 10 тонн воды.

Напомним, в конце августа в Харьковской области произошел крупный пожар возле населенного пункта Балаклея. Загорелись стихийная свалка и ближайшая лесополоса. К тушению огня также привлекали вертолет.

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Лесные пожары
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