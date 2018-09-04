СМИ: На западе Лодона совершено нападение с использованием яда

Лондон, , 20:11 — REGNUM На западе Лондона пострадали три человека якобы в результате атаки с использованием некоего ядовитого вещества. Об этом сегодня, 4 сентября, пишет The Independent.

По данным издания, полиция была вызвана на место происшествия в районе Ноттинг-Хилл британской столицы вскоре после 14:00 по местному времени (16:00 по московскому времени). Также сообщения поступили в службу скорой помощи и пожарную службу.

Спасатели заявили, что сперва им сообщили об атаке с использованием кислоты. При этом в ходе разбирательства в округе не было обнаружено превышения каких-либо химических показателей.

Какое именно вещество использовалось при нападении и какого рода было само нападение (и было ли вообще нападение), не уточняется. Детали произошедшего неизвестны. Полиция никого не задерживала.