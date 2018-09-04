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В Перми отчим до смерти избил 6-летнюю падчерицу

Происшествия

33-летний гражданин арестован. Возможно, ответить придётся и сотрудникам органов профилактики

В Перми отчим до смерти избил 6-летнюю падчерицу
Плачущий ангел

Пермь, 4 сентября 2018, 19:37 — REGNUM  В Перми 33-летний гражданин до смерти забил свою 6-летнюю падчерицу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении СКР.

Трагедия произошла ещё 31 августа в Кировском районе. Тело девочки было найдено в квартире, где она жила. Следователи возбудили уголовное дело по факту особо жестокого убийства ребёнка.

В момент трагедии мать девочки находилась на работе. По информации местных СМИ, в квартире также была старшая сестра погибшей.

Сейчас обвиняемый арестован. Также следователи возбудили уголовно дело по факту халатности, которая привела к смерти человека. Предстоит отвечать сотрудникам органов системы профилактики. Кому именно, выяснит следствие.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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